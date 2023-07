Lance Armstrong brandt tactiek van Jumbo-Visma helemaal af na tijdsverlies op Pogacar: "Zo simpel is het"

Jumbo-Visma probeerde de voorsprong van Jonas Vingegaard op Tadej Pogacar nog wat groter te maken, maar dat mislukte. Johan Bruyneel en Lance Armstrong begrijpen de tactiek van de Nederlandse ploeg niet.

Eerst en vooral was er bewondering voor Wout van Aert. "Ook vorig jaar viel Van Aert een paar keer aan vanaf kilometer nul. Of het nu voor zichzelf en de ritzege was, of om vooruit gestuurd te worden om later de kopman bij te staan", zei Johan Bruyneel bij The Move.

Daarna ging het al snel over naar de tactiek van Jumbo-Visma. "Ze wilden de Tour nu al in zijn plooi leggen. Ze stuurden Van Aert op pad als eerste aanvaller, in de hoop dat hij Vingegaard op sleeptouw zou kunnen nemen als die Pogacar had kunnen lossen op de Tourmalet", zei Bruyneel.

Maar toen bleek dat Pogacar niet loste op de Tourmalet had Jumbo-Visma van tactiek moeten veranderen, vindt Bruyneel. "Je voelt gewoon of je tegenstander zich comfortabel voelt of niet. Dat was duidelijk het geval bij Pogacar, maar toch bleef Vingegaard doorgaan."

Jumbo-Visma kreeg wat het verdiende

Lance Armstrong begreep niet dat Jumbo-Visma een hele dag op kop reed. "We weten toch allemaal dat Pogacar geen pannenkoek is? Hij slaat altijd terug. Vingegaard had helemaal niet moeten aanvallen. Hij had in etappe 5 al een geweldige voorsprong van 50 seconden op Pogacar."

"Want wat hebben ze nu gedaan? Een hele dag op kop gereden en Pogacar rustig in je wiel laten zitten. We spreken hier niet over een of andere sukkelaar, wel over Pogacar. Jumbo-Visma kreeg wat het verdiende. Zo simpel is het", stelde Armstrong.