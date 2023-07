Sprint Wout Van Aert in Bordeaux mee? "Het is tijd om keuzes te maken"

Wout Van Aert krijgt in Bordeaux een nieuwe kans om voor de zege te gaan, maar zal hij in de Franse grootstad meesprinten. Jumbo-Visma heeft liever dat hij een relatieve rustdag neemt.

In het Baskenland greep Wout Van Aert net naast de zege en ook in de massasprints deed hij al mee. Na de Pyreneeën volgt er een nieuwe kans voor Van Aert die in de Pyreneeën 2 keer vol ten strijde trok en 2 keer de Prijs van de Strijdlust kreeg.

Bij Jumbo-Visma vinden ze dat Van Aert niet moet meesprinten. "We gunnen hem voor de rit naar Bordeaux rust", vertelde sportief manager Merijn Zeeman aan Sporza. "Hij zal niet meesprinten, tenzij hij een vreemde kronkel krijgt."

Eenzelfde geluid was er ook bij Van Aert te horen: "Ik denk dat ik niet zal meesprinten. De rit naar Limoges ligt me beter. Het is tijd om keuzes te maken."

Ook Zeeman weet dat er na Bordeaux nog kansen voor Van Aert liggen. "In de 2e week zijn er nog heel mooie ritten voor hem. Hij zal zeker kansen krijgen en ik hoop van harte dat hij wint. Hij verdient het als geen ander", besloot de sportief manager.