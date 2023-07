Hommeles bij de Vereniging van Profploegen (AIGCP): veel teams willen de voorzitter weg, een vijftal (waaronder een Belgische) niet

Er is onenigheid bij het AIGCP ontstaan. Dat is de Vereniging van Profploegen. Veel teams zijn ontevreden over de huidige voorzitter Richard Plugge, CEO van Jumbo-Visma.

Al verschillende jaren is Richard Plugge voorzitter van het AIGCP. Dat is de Vereniging van de Profploegen binnen het wielrennen en verdedigt de belangen van de 18 WorldTour-teams en 18 ProContinentale ploegen. De laatste tijd komt Plugge steeds meer onder vuur te liggen. Zo is er een protestbrief waarin veel teams het ontslag van Plugge eisen. Onder meer Soudal Quick-Step, INEOS Grenadiers, EF Education-EasyPost, Lidl-Trek en Jumbo-Visma zijn de enige WorldTour-teams die Plugge nog steunen. Zo weet CyclingNews. De teams die de brief ondertekenden, verwijten Plugge van belangenvermenging en een gebrekkige communicatie. Plugge is naast voorzitter van het AIGCP ook CEO van Jumbo-Visma en nauw betrokken bij Velon en SafeR. Ook willen de teams dat de structuur van het AIGCP verandert en dat de voorzitter minder macht krijgt. Ook willen ze dat die voorzitter een extern iemand is.