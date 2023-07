Mark Cavendish strandt door problemen op zo'n 50 meter van record: "Het leek wel of het niet mocht zijn"

Mark Cavendish is in Bordeaux 2e geëindigd. Tot zo'n 50 meter van de finish sprintte hij nog op kop, maar Jasper Philipsen remonteerde hem nog.

Na de lead-out van Alpecin-Deceuninck kwam Mark Cavendish als een komeet uit de achtergrond geschoten. Zo probeerde hij iedereen te verrassen, maar Jasper Philipsen volgde hem in zijn zog en kwam er in de laatste 50 meter nog over.

"Ik ben een klein beetje gefrustreerd", vertelde Mark Cavendish aan Het Nieuwsblad. "Mijn ploegmaats deden het goed en ook mijn jump was perfect getimed. Misschien iets te vroeg, maar het was op exact dezelfde plek als in 2010 (toen Cavendish won, red.)."

Het grote verschil met 2010 was dat Cavendish problemen met zijn versnellingsapparaat kreeg. "Mijn ketting sprong van de 11 naar de 12", ging hij verder. "Ik moest gaan zitten om ze weer op de 11 te krijgen en toen ik weer rechtstond, sprong ze opnieuw naar de 12. Het leek wel of het niet mocht zijn."

Zo kwam er geen record voor Cavendish. Al blijft hij erin geloven. "Ik denk dat ik nog altijd de snelheid heb om iedereen te kloppen. Ook Philipsen", besloot hij.