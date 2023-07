Opnieuw protest na een ritzege van Jasper Philipsen en de concurrentie houdt zich niet in: "We wachten weer tot iemand zijn leven riskeert"

Jasper Philipsen won in Bordeaux zijn 3e rit in deze Tour, maar Astana en Intermarché-Circus-Wanty waren het niet eens met die uitslag. Zij vonden dat Philipsen een gevaarlijk manoeuvre deed, maar de uitslag bleef onveranderd.

Mark Cavendish kwam uit de achtergrond om iedereen in de massasprint te verrassen. Jasper Philipsen volgde in zijn zog, maar ging daarbij naar rechts. Zo zette hij Biniam Girmay vast tegen de dranghekken. Het mocht van de jury doorgaan en zo bleef Philipsen de winnaar van de etappe.

Bij Intermarché-Circus-Wanty (ploeg van Girmay) waren ze niet tevreden. "Jasper wint voor de 3e keer, maar gaat voor de 3e keer in de fout", vertelde teambaas Jean-François Bourlart aan Sporza. "Girmay zat vast tegen de hekken en moest in de remmen gaan. Doet hij dat niet, dan gaan 50 renners tegen de grond."

"3 RENNERS GEHINDERD"

Bourlart hield zich niet in: "Wat ik de UCI verwijt, is preventie. We wachten weer tot iemand zijn leven riskeert om een renner te bestraffen. Dat vind ik niet normaal. Philipsen gaat van het midden van de weg naar rechts. Als dat niet bestraft wordt ..., maar volgens de commissarissen is er geen fout gemaakt."

Ook bij Astana (ploeg van Cavendish) waren ze niet tevreden. "Op de beelden is duidelijk te zien dat Philipsen van links naar rechts gaat", aldus teambaas Alexander Vinokourov. "Daarbij hinderde hij 3 renners: Girmay, Jordi Meeus en Dylan Groenewegen."

"Als Girmay niet remt, belandt hij in de hekken. Moet er dan iemand vallen om gedeclasseerd te worden? Vanuit het wiel van Cavendish had hij misschien wel kunnen winnen", besloot Vinokourov die graag Philipsen gedeclasseerd had gezien, zodat Cavendish de winnaar zou zijn.