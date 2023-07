🎥 Consonni pakt ritzege voor afscheidnemende ploeggenote in Giro Donne, Van Vleuten neemt drie truien mee naar huis

De Giro Donne is geëindigd met een rit van Sassari naar Olbia. Onderweg lagen nog twee beklimmingen, maar een sprint leek toch in de sterren geschreven te zijn. En die kwam er uiteindelijk ook.

Onderweg waren er heel wat ontsnappingen en rensters die probeerden weg te geraken, maar uiteindelijk kwam alles toch weer samen voor een sprint. De Italiaanse Chiara Consonni klopte daarin Marianne Vos en pakte net als vorig jaar de slotrit in de Giro Donne.

De Italiaanse bezorgt haar ploeg UAE Team ADQ nog een etappezege voor de afscheidnemende Marta Bastianelli (36), die haar laatste koers reed. De eindzege van Annemiek van Vleuten kwam nooit meer in gevaar. De wereldkampioene pakt ook de puntentrui en de bergtrui.

Results powered by FirstCycling.com

๐Ÿšด๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น | Chiara Consonni is de snelste! Bij de sprint in Olbia komt de Italiaanse als eerste over de streep! Annemiek van Vleuten is niet in de problemen gekomen en wint dus het algemeen klassement! ๐Ÿ’—๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡นโ€Š#GiroDonne23



๐Ÿ“บโ€Š Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/EFYHwgawYm