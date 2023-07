Iljo Keisse stelt zich vragen bij afscheid van Mark Cavendish: "Hij is niet vies van zulke dingen"

Heeft Mark Cavendish zijn laatste Tour gereden? Iljo Keisse is er nog niet zo zeker van.

Mark Cavendish ging in de Tour op zoek naar zijn 35ste ritzege om het record van 34 ritzeges dat hij nu deelt met Eddy Merckx te breken. Maar door zijn val en opgave in de achtste rit zal hij dat record allicht niet meer breken.

Maar Iljo Keisse twijfelt toch of dit echt de laatste Tour is geweest voor Cavendish. "Misschien gaat hij toch nog door? Ik weet niet of dat onrealistisch is", zei Keisse bij Sporza. Want op deze manier afscheid nemen wil niemand.

"Waarom doet hij er niet nog enkele maanden bij tot in juli volgend jaar? Hij is speciaal, een showman. Hij is niet vies van zulke dingen", stelt Keisse. En zijn ploeg Astana zou er ook wel voor open staan, denkt Keisse. Misschien zien we Cavendish dus toch nog eens terug in de Tour.