Mark Cavendish krijgt hard medisch verdict na val en opgave in laatste Tour de France

Cavendish kwam vrijdag nog dicht bij zijn 35ste zege in de Tour, maar zaterdag kwam er abrupt een einde aan zijn Tour. Op zo'n 60 kilometer van de streep ging hij in de achtste etappe tegen de grond.

Cavendish greep meteen naar zijn schouder en kermde van de pijn. De Brit moest uiteindelijk ook opgeven. Na de etappe kwam zijn ploeg Astana met meer nieuws over de blessures van Cavendish.

De Brit heeft zoals verwacht zijn sleutelbeen gebroken, maar door de val is er ook een schroefje in zijn schouder losgekomen na een eerdere val en breuk in de Tour van 2017. In zijn laatste maanden als prof wacht Cavendish dus nog een revalidatie.

🇫🇷 RACE: @LeTour @MarkCavendish broke his right collarbone. Moreover because of the fracture an

ostesynthesis screw in the acromioclavicular joint (being there since his crash in 2017 Tour de France) is loose.#TDF2023 #AstanaQazaqstanTeam