Patrick Lefevere reageert duidelijk op geruchten over mogelijke verkoop van Soudal Quick-Step

Thijs Zonneveld pakte uit met het verhaal dat Patrick Lefevere Soudal Quick-Step zou willen verkopen. Maar Lefevere zelf vindt het vindt het allemaal overdreven.

Lefevere doet het gerucht over een verkoop aan Amerikanen dan ook teniet. Volgens Lefevere is het slechts een verhaaltje dat nu weer de kop opsteekt omdat de Tour bezig is. De sterke man van de ploeg heeft naar eigen zefgen al zoveel geïnteresseerden gehad voor de ploeg, maar ze haken toch altijd af.

Maar Lefevere stelt ook: "Ik heb niks te zeggen", zegt hij bij HLN. Lefevere heeft slechts 20% van de aandelen, de Tsjechische miljardair Zdenek Bakala heeft de overige 80%. En die lijkt niet te zitten wachten op enkele miljoenen van een verkoop.

Interesse in Evenepoel

De ploeg heeft nog Remco Evenepoel onder contract tot eind 2026, sponsor Soudal en Quick-Step liggen nog tot eind 2027 vast. Onder meer INEOS Grenadiers wordt al enkele jaren genoemd als geïnteresseerden in Evenepoel.

"Wie Evenepoel wil, moet zijn contract betalen maal zoveel jaar. Plus nog zoveel voor sponsors die niet akkoord zullen zijn en klacht kunnen indienen. Ik zou het factuurtje niet willen betalen", is Lefevere duidelijk.