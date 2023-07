Serieuze bom op komst? "Patrick Lefevere is bezig om zijn ploeg te verkopen"

Gaat Patrick Lefevere (68) nu dan toch zijn ploeg verkopen? Volgens Thijs Zonneveld is het niet langer uitgesloten.

De zoektocht naar geld is bijna ieder jaar weer een moeilijkheid voor Patrick Lefevere. De ploeg ondergaat een transformatie naar een rondeploeg en zo'n renners zijn schaars en kosten dus veel geld.

Volgens journalist Thijs Zonneveld wil Lefevere de ploeg dan ook verkopen. "Ik heb van verschillende bronnen begrepen dat Lefevere bezig is om zijn ploeg te verkopen. Dan gaat het om zijn aandeel en dat van de Tsjechische investeerder Zdenek Bakala", zegt hij bij In het Wiel.

Amerikaanse investeerders

"Dat is ook één van de redenen dat Fabio Jakobsen vertrekt bij de ploeg, omdat hij niet weet wat er met die ploeg gaat gebeuren. Er is ook niet veel geld, Lefevere heeft tegen meerdere renners aangegeven dat ze het gewoon niet weten."

"Wat ik hoor, is dat hij vooral praat met Amerikaanse investeerders. Er worden nu echter geen renners gecontracteerd, alles staat on hold. Het is niet zomaar een dingetje."

Volgens Zonneveld is ook Evenepoel op de hoogte. "Ik denk dat hij dat wel moeilijk vind. Er zijn veel geruchten dat hij dan naar INEOS zou gaan, maar aan de andere kant: voor Lefevere scheelt het ook of hij de ploeg mét of zonder Evenepoel kan verkopen. Hij heeft ook nog wel een best lang contract (tot eind 2026, nvdr.)."