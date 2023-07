Verschillende renners richting uitgang bij Soudal Quick-Step, ook Tim Declercq moet vrezen voor plek

Maar liefst 15 renners hebben een aflopend contract bij Soudal Quick-Step. En enkele renners zullen ook effectief vertrekken.

Soudal Quick-Step heeft op dit moment maar 9 renners officieel onder contract voor 2024. Onder meer renners zoals Jakobsen, Sénéchal, Serry, Van Wilder en Vansevenant hebben een aflopend contract.

Ook Tim Declercq (34) heeft nog geen nieuw contract voor volgend jaar. Declercq had vorig jaar een problemen met zijn hart en daarna presteerde hij ook wat minder. En daarna had 'El Tractor' ook last van zijn maag.

"Tim is een goede gast en ik heb niet gezegd dat we hem niet houden. Het ligt nog open. Maar op een bepaald moment moet je kunnen zeggen: stop. We wachten nu de Tour af", zei Lefevere bij HLN.

Bagioli en Ballerini vertrekken, Cattaneo blijft

De Italianen Andrea Bagioli en Davide Ballerini zullen zeker niet bijtekenen en zullen vertrekken. Hetzelfde geldt voor Fabio Jakobsen, Mattia Cattaneo en Ilan Van Wilder zullen dan weer wel bijtekenen.