Lefevere over "unfaire druk" van INEOS Grenadiers door interesse in Remco Evenepoel: "Zo simpel is het"

De geruchten over een overgang van Remco Evenepoel naar INEOS Grenadiers zijn er al enkele jaren. Maar Patrick Lefevere lijkt niet zinnens om zijn goudhaantje te verkopen.

Terwijl Remco Evenepoel zich in Italië aan het voorbereiden is op de Clasica San Sebastian, het WK en wellicht ook de Vuelta, doemden in België de geruchten weer op over een mogelijke verkoop van de ploeg.

Patrick Lefevere ontkende, maar dan zijn er nog de geruchten rond een mogelijke transfer van zijn kopman Remco Evenepoel naar INEOS Grenadiers. "En wat ga je doen met zijn contract tot eind 2026? Als de UCI fair is, kunnen ze niets doen", zegt Lefevere duidelijk bij HLN.

INEOS kwam te laat

Het is voor Lefevere ook genoeg geweest. Hij vindt dat het moet stoppen, maar dat kan gewoon niet. "Het is een unfaire druk van INEOS Grenadiers. Sky is al begonnen voordat hij prof was, en ik ben ze te rap af geweest. Zo simpel is het."

Contact met INEOS Grenadiers is er niet, manager Rod Ellingworth zegt niets tegen Lefevere. En als er al een gesprek komt, gaat Lefevere er ook niet veel wijzer van worden. "Ze gaan alles ontkennen, want volgens de reglementen mogen ze het niet bekennen."