'Remco Evenepoel heeft een beslissing genomen over zijn deelname aan de Vuelta'

Remco Evenepoel zal op 26 augustus wellicht aan de start staan van de Vuelta. Evenepoel zal zijn titel dus verdedigen.

Patrick Lefevere heeft bij La Dernière Heure bevestigd dat Evenepoel zijn titel zal verdedigen in de Vuelta." Aanvankelijk zei ik dat het beter zou zijn als hij de Ronde van Spanje niet zou rijden,” zei Lefevere.

"Maar als ik zie op welk niveau hij terugkomt en hoe graag hij wil, kan ik het alleen maar met hem eens zijn. Remco wil grote uitdagingen aangaan. Als alles goed gaat in de trainingen en hij geen problemen ondervindt, zal hij deelnemen aan de Vuelta."

Maar Lefevere is ook duidelijk over de doelen van Evenepoel. "We verwachten binnen de ploeg geen resultaat van hem. Hij zal ook niet met zijn vertrouwde team kunnen starten. Maar als Remco ergens start, is dat om te winnen."

Van dat vertrouwde team zal Louis Vervaeke wel meegaan, net zoals sprinter Tim Merlier. Ilan Van Wilder gaat niet mee, hij is kopman in de Ronde van Polen (29/07-04/08). Voor de Vuelta rijdt Evenepoel nog de Clasica San Sebastian (29/7), het WK op de weg (6/08) en het WK tijdrijden (11/08).