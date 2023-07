Thijs Zonneveld: "Daarom vind ik wat Pogacar doet veel straffer dan wat Merckx ooit deed"

Tadej Pogacar strijdt dit jaar mee voor zijn derde eindzege in de Tour. Thijs Zonneveld ziet in hem zelfs een betere renner dan Eddy Merckx.

Tadej Pogacar (24) komt nog lang niet in de buurt van het palmares van Eddy Merckx, maar de Kannibaal noemde Pogacar zelf al eens zijn opvolger. De Sloveen kan namelijk op elk terrein uit de voeten en heeft ondertussen ook al een aardig palmares bij elkaar gereden.

"Niemand is te vergelijken met Merckx natuurlijk", zegt Thijs Zonneveld in de podcast Wuyts & Vlaeminck. "Maar vooral het tijdperk is niet meer te vergelijken."

"In de tijd van Merckx reed datzelfde peloton gewoon al die wedstrijden. De Muur was nog niet gevallen en we reden met een heel beperkt groepje renners uit een beperkt groepje landen dezelfde wedstrijden."

"En Pogacar rijdt het hele jaar door tegen verschillende pelotons in een veel mondialere sport. Dus als ik eerlijk ben: ik vind wat Pogacar doet veel straffer dan wat Merckx deed", besloot Zonneveld zijn stelling.