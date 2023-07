WK-selectie Nederland: Mathieu van der Poel medekopman, sterrenensemble bij de vrouwen

Nederland heeft zijn selectie voor het WK in Glasgow bekendgemaakt. Bij de mannen zijn Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle de kopmannen. Bij de vrouwen zijn er naar goede gewoonte weer verschillende kanshebsters.

Op 6 augustus rijden de mannen hun WK in Glasgow. Nederland zal proberen met Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle als kopmannen de regenboogtrui naar Nederland te brengen. Het gaat om een een klassiek parcours dat aan een klassieker doet denken.

"Van der Poel is een echte afmaker en hij kan op dit parcours perfect uit de voeten. Van Baarle bewees ook al vaker dat hij op zo'n parcours uit de voeten kan", legde bondscoach Koos Moerenhout bij de aankondiging van de selectie uit. Ook gaat sprinter Olav Kooij mee: "Hij is een sterke sprinter die richting het klassieke werk in ontwikkeling is."

Selectie mannen: Mathieu van der Poel, Dylan van Baarle, Olav Kooij, Pascal Eenkhoorn, Daan Hoole, Jan Maas, Oscar Riesebeek en Mick van Dijke. Daan Hoole en Jos van Emden rijden op 11 augustus de tijdrit.

Bij de vrouwen is er zoals de voorbije jaren weer veel luxe. Demi Vollering, Marianne Vos en Lorena Wiebes zijn erbij. En ook Annemiek van Vleuten rijdt haar laatste WK. Riejanne Markus, Shirin van Anrooij, Mischa Bredewold en Loes Adegeest vervolledigen de selectie. Op 13 augustus rijden ze de wegrit. Vollering en Markus rijden op 10 augustus al de tijdrit.