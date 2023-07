Actie van Wout van Aert doet grote vraagtekens rijzen en levert hem kritiek op: "Ik snapte er helemaal niets van"

Er komt kritiek op Wout van Aert voor één van zijn acties in de Tour. Wat was nu juist de bedoeling van zijn intermezzo met Mathieu van der Poel in de tiende rit?

Dat vroeg ex-renner Tom Dumoulin zich af in Vive le Vélo. "Ik snapte er helemaal niets van. Mathieu gaat op kop 'spelen' en Wout zit per ongeluk in zijn wiel. Maar daarna neemt Wout over en gaat hij doorrijden. Dat snap ik niet. Wout heeft geen goeie koers gereden", is de Nederlander streng over de prestatie van de Belg in Tourrit 10.

Dumoulin zag Van Aert nodeloze inspanningen leveren. "Hij heeft echt gesmeten met zijn krachten. Op een gegeven moment is hij zelfs gelost, op een dag waarbij zijn ploeg hem misschien nodig had op een later moment in de finale. En ook die move met Van der Poel begrijp ik dus niet."

Dat kadert niet helemaal in het grote doel waar Jumbo-Visma voor naar de Tour is gekomen. "Als je de Tour wil winnen met Vingegaard, hoeft Wout van Aert dit niet te doen. Dat is verspilde energie. In de eerste plaats is het niet goed voor hem zelf, maar ook niet voor de ploeg."