Het hart vastgehouden voor risico's van 'kamikaze' Van der Poel: "Wout zei dat hij slechtste dag ooit had in de Tour"

Wout van Aert en Mathieu van der Poel samen op pad. Alweer. Op deze dag in de Tour en bij dit wedstrijdscenario, was het misschien niet het beste idee. Dit was Zonhoven of Diegem niet, wel de Tourrit naar Issoire.

"De situatie was zo dat Van der Poel op kop van het peloton zat. Ik denk dat Alpecin-Deceuninck er op hoopte dat er nog meer ploegen zouden rijden en ze nog met Philipsen konden sprinten", verklaarde Merijn Zeeman in De Avondetappe. "Er viel een gat achter Wout en Mathieu ging aardig als een kamikaze hard de afdaling in", ging de sportief directeur van Jumbo-Visma verder. "We zeiden vanuit de auto: "Laat 'm maar rijden, hij neemt te veel risico's."" Maar Van Aert zette door. "Het was wel een manier voor Wout om over de klim te komen." © photonews Uiteindelijk pakte het dus nog niet zo slecht uit voor de ploeg. "Op deze manier kon hij zijn eigen tempo rijden op de klim en in de finale nog van betekenis zijn voor Jonas Vingegaard. Daarna kwam er nog een stuk met flink wat zijwind waar hij nog wat voor Jonas kon betekenen." Het werd wel een bizarre rit voor Van Aert: eerst gelost, dan weer vooruit gaan rijden, om vervolgens terug te waaien tot in het peloton. "Wout had gewoon echt een slechte dag. Hij zei dat hij zijn slechtste dag ooit had in de Tour." Dat wil al wat zeggen.