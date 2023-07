Is dit advies dat steek houdt? Analisten over de keuze van Remco Evenepoel: "Als je niet leert, kan je niet wijzer worden"

Remco Evenepoel heeft een opvallende keuze gemaakt, misschien wel meer dan één. De analisten in het wielerwereldje hebben daar uiteraard wat over te zeggen.

Het is geen Tour geworden voor Evenepoel, terwijl hij wél de Vuelta gaat rijden. Had Tom Dumoulin hem liever in de Tour aan het werk geweest? "Als wielerliefhebber was ik daar blij mee geweest", zegt de Nederlander in Vive le Vélo. "Ik had hem hier graag gezien. Hij is natuurlijk nog heel erg jong en heeft nog een enorme toekomst voor zich."

"Ik denk wel dat hij er klaar voor was, hij is ten slotte wereldkampioen", aldus Dumoulin, waarna Eddy Planckaert inpikt. "Natuurlijk, hij is toch een coureur om grote ronden te rijden. Niemand verwacht dat hij zijn eerste Tour gaat winnen. Je kunt toch komen om te leren?"

KORTE VOORBEREIDING

Dat is het misschien nu net: Evenepoel wil naar de Tour om te winnen, niet om te leren. "Als je niet leert, dan ga je niet wijzer worden", beweert Planckaert. "Zijn voorbereiding zou misschien wel te kort geweest zijn om een klassement te kunnen rijden", stelt Dumoulin. "Hij haalde niet zijn absolute topniveau in de Ronde van Zwitserland."

Daar zat dus nog marge op. "Twee-drie weken later had dat in de Tour misschien wel gekund. Maar goed, die is dan voor de Vuelta", rondt de voormalige Girowinnaar de discussie af.