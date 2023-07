Net niet de ideale start voor de veldrijdster op tijdritfiets! Lucinda Brand nipt geklopt door landgenote van haar

Een veldrijdster die meedoet voor de prijzen op de tijdritfiets: Lucinda Brand zorgt er voor dat het allemaal kan in de Baloise Ladies Tour, die woensdagavond begon. Charlotte Kool was wel nog sneller onderweg.

De Baloise Ladies Tour verzamelde een mooi deelnemersveld, met 24 ploegen aan de start waarvan 7 teams uit de WorldTour. Voor sommige rensters was dit toch een generale repetitie voor de Tour de Frances Femmes. Al zullen ze zich daar op een aanzienlijk uitdagender terrein begeven.

About the wind in @gem_vlissingen … strong side/tailwind in the final straight line on the Boulevard. #baloiseLT23 pic.twitter.com/jhKrGjVH27 — Baloise Ladies Tour (@BaloiseLT) July 12, 2023

Met een ultrakorte proloog in Vlissingen van 2,6 kilometer ging de Baloise Ladies Tour van start. In dit stadje in Zeeland durft het al eens stevig waaien en dat was ook deze keer een factor om rekening mee te houden. Bij de favorieten hoorden onder andere Anna Henderson van Jumbo-Visma en Emma Norsgaard Bjerg.

Henderson weet hoe een proloog te winnen en Norsgaard was samen met Klein en nog enkele anderen een van die sterke hardrijdsters aan de start. Al deze namen moesten het echter stellen met een top 10. Ook Charlotte Kool en Lucinda Brand kunnen er wat van. Kool was nipt de snelste en pakte voor dsm-firmenich ritwinst en de leiderstrui.