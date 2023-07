Ondertussen elders: België heeft Europees kampioen U23 op piste, ook andere talenten schitteren volop met medailles

Het is dan toch niet al de Tour wat de klok slaat. Voor de jonge talenten op de piste is het Europees Kampioenschap voor de jeugd in Portugal een belangrijke afspraak.

En die afspraak hebben ze niet gemist, ook al is dat EK nog maar één dag ver. Zeker Noah Vandenbranden heeft geen tijd verspild: de jongeman die op de weg voor Flanders-Baloise rijdt, veroverde goud in de individuele achtervolging. De 20-jarige Vandenbranden rekende met de Brit Charlton af in de strijd om de Europese titel.

Zilveren medailles werden door de Belgische delegaties dan weer gesprokkeld in de afvalling. Bij de dames beloften knalde Katrijn De Clercq naar een mooie tweede plaats. In dezelfde leeftijdscategorie bij de heren was Gianluca Pollefliet de op één na beste.

Daarnaast was er ook nog brons voor België in de juniorencategorie. Bij de jongens sleepten Nicolas Aernouts, Tjorven Mertens en Yeno Vingerhoets voor ons land een derde plaats uit de brand in de sprint voor teams. In de scratch bij de meisjes haalde Laerke Expeels nog net het podium.