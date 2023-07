Opvallend: Wout van Aert krijgt excuses in de Tour de France: "Het was heel stom van mij, het spijt me echt"

Wellicht is dit het slotstuk van dit opvallende verhaaltje. Wout van Aert heeft in de Tour excuses gekregen van Mattias Skjelmose.

Die had het gerucht de wereld ingestuurd dat Wout van Aert zou afstappen na de tiende Tourrit. "Ik hoorde ervan op de teammeeting. De Deense tv vroeg me dan naar de tactiek van Jumbo-Visma. Ik zei ineens dat Jumbo er alles aan ging doen om Wout van Aert in de ontsnapping te krijgen, omdat ik gehoord had dat hij naar huis zou gaan."

Zo verwoordde de renner van Lidl-Trek bij Sporza hoe dit alles tot stand was gekomen. "Als ik er op terugblik, was het heel stom van mij om dat te zeggen. Ik zou het begrijpen als Jumbo-Visma en Wout kwaad zijn op mij." Zo'n vaart hoeft het misschien ook niet te lopen.

AFGESLOTEN HOOFDSTUK

Al hangt dat af van overleg met Van Aert. "Hij heeft met mij contact gezocht. Ik heb hem een lang bericht gestuurd om mij te zeggen dat ik hoopte dat hij een persoonlijke verontschuldiging van mij in het peloton zou accepteren. Ik hoop dat het na ons gesprek een afgesloten hoofdstuk zal zijn. Het spijt me echt, ik wilde niemand kwaad maken."