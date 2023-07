Eddy Planckaert stelt zich vragen bij keuzes van Soudal Quick-Step: "Wat is er daar nu verkeerd aan?"

Fabio Jakobsen is naar huis en Soudal Quick-Step is zijn sprinter dus kwijt. Eddy Planckaert had voor de opgave van de Nederlander al vragen bij de tactiek van de ploeg.

Het zijn geen al te fijne dagen voor de sprinters van Soudal Quick-Step. Fabio Jakobsen gooide de handdoek in de Tour, terwijl Tim Merlier de Vuelta dan toch niet zal rijden. Eddy Planckaert stelt zich vragen bij de tactiek omtrent de sprinters van de Belgische ploeg. "Waarom neem je Merlier én Jakobsen niet mee naar de Tour? Wat is er daar nu verkeerd aan", vroeg hij zich af bij Vive le vélo. Alpecin-Deceuninck probeerde twee jaar geleden hetzelfde met Merlier en Philipsen, maar dat werkte niet zo heel goed. Spurter in reserve met Merlier "Maar het zijn professionele mensen die er dik hun boterham mee verdienen", antwoordde Planckaert daarop. "Ze rijden voor een sponsor die zwaar geld geeft en daar gaat het over. Als je niet kunt overeenkomen en de ene niet een keer de spurt kan aantrekken voor de andere, dan ben je verkeerd bezig." "Met Merlier erbij hadden ze een spurter in reserve. Ze gaan niet alle twee dezelfde dag vallen toch", gaat Planckaert verder. "Als je zo'n mensen hebt, dat zijn winnaars voor etappes in de Tour."