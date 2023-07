Patrick Lefevere is het nu echt helemaal beu: "Ik vind het niet echt fair"

De geruchten over een transfer van Remco Evenepoel naar INEOS Grenadiers blijven maar bestaan. Patrick Lefevere heeft er genoeg van.

Er wordt al een hele tijd gespeculeerd over een mogelijke overgang van Remco Evenepoel naar het Britse INEOS Grenadiers. De wereldkampioen heeft echter nog een contract tot eind 2026 bij de ploeg van Patrick Lefevere.

En die is niet opgezet met het feit dat het verhaal maar blijft bestaan. "Ik vind dat niet leuk. Die berichten zorgen voor wat nervositeit bij mijn renners en staf. Ik heb natuurlijk geen enkel bewijs tegen die berichten, dus ik kan niets doen. Maar ik vind het niet echt fair", zegt hij bij Sporza.

Maar Lefevere is er ook van overtuigd dan Evenepoel de komende jaren bij zijn ploeg zal rijden. "Remco is natuurlijk wel wat ongerust over de sterkte van onze ploeg, maar daar moeten wij voor zorgen. Na Luik zei hij dat hij onze ploeg als familie ziet en hier voor altijd wil blijven. Dan is het goed voor mij."