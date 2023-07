Victor Campenaerts: "Ik weet niet of mijn moeder mij tot in België heeft gehoord"

Victor Campenaerts zat voor de derde keer deze Tour meer in de ontsnapping. Hij kon echter opnieuw niet meestrijden voor de zege.

Victor Campenaerts was een van de vier Belgen die uiteindelijk in de ontsnapping zat. Voor de etappe vreesde Campenaerts al dat hij om zijn moeder moest roepen en uiteindelijk was het ook zo.

"Ik weet niet of ze mij gehoord heeft tot in België, maar dit was brutaal", zei Campenaerts bij Sporza. Hij had deze etappe vooraf aangestipt, maar door het lange gevecht kwam Campenaerts met enkel erg sterke renners, waaronder Mathieu van der Poel.

Te veel klimmers in de kopgroep

Maar in de vlucht zaten ook enkele sterke klimmers, zoals winnaar Ion Izagirre. "Het was dan ook vreselijk moeilijk om er iets van te maken", zei Campenaerts. Daarom probeerde hij het op zijn manier.

"Ik wilde op de slotklim een strak tempo rijden en dan met een groepje boven komen en nog iets ondernemen, maar ik kwam geïsoleerd boven en het groepje voor mij is ook niet meer teruggekeerd voorin." Campenaerts reed dan maar een tijdritje om het peloton voor te blijven, wat nog net lukte.