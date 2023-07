Yves Lampaert na reactie van Fabio Jakobsen bij opgave: "Dat was natuurlijk niet nodig"

Met Fabio Jakobsen is Soudal Quick-Step zijn sprinter kwijt in de Tour. Voor de Nederlander zelf een emotionele keuze, maar wellicht wel de juiste.

Fabio Jakobsen gaf bij de verzamelde pers nog wat meer uitleg over zijn opgave. "Het ging elke dag slechter. Gisteren kon ik niet sprinten in een relatief makkelijke etappe. Dan moet je eerlijk en realistisch zijn en met een rechte rug vertrekken", citeert Sporza hem.

"Ik rijd anoniem in het bolletje achteraan. Dat is niet waar ik voor train en waar ik voor leef. Als je niet goed genoeg bent, hoor je hier niet thuis", zei de Nederlander nog bij. En ook ploegmaat Yves Lampaert begrijpt de opgave.

"Fabio heeft zijn excuses aan ons aangeboden, maar dat was natuurlijk niet nodig", zei Lampaert bij NOS. "Als het niet gaat, dan gaat het niet. Het seizoen is meer dan alleen de Tour de France. Het is denk ik een verstandige beslissing."