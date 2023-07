Jonge Belg levert sterke prestatie af in bergrit in de Tour: "Maar mijn gevoel is dubbel"

Maxim Van Gils is op de Grand Colombier 2e geëindigd. Hij bleef nog net de favorieten voor, maar kon niets tegen Michal Kwiatkowski doen. Zo toonde hij een knap staaltje van zijn kunnen.

In de 13e rit sprong Maxim Van Gils (23) mee in de vroege vlucht. Met bijna 4 minuten voorsprong begonnen de koplopers aan de zware slotklim van de Grand Colombier en Van Gils bleef bij de beste klimmers over. Even reed hij voorin mee, maar Michal Kwiatkowski versnelde en Van Gils had er geen antwoord meer op. Uiteindelijk werd de jonge Belg nog 2e.

"Ik was echt kapot", vertelde Van Gils aan Sporza. "Het ging de hele dag heel snel. Ook op de klim was het meteen stevig. Toen Kwiatkowski versnelde kon ik maar één tempo rijden. Hij was duidelijk sterker."

Met welk gevoel zit Van Gils? "Een dubbel gevoel eigenlijk. Als Kwiatkowski niet mee is, win ik misschien. Maar dan kon er ook iemand anders mee geweest zijn", aldus de renner van Lotto Dstny.

Van Gils werd 2e en kon nog net de klassementsrenners voorblijven. "Ik hoorde in mijn oortje dat ze eraan kwamen. Ik was even bang, maar wist dat ik kon voorblijven als ik genoeg vermogen duwde", besloot hij.