Liefst 4000 meter boven zeespiegel en toch weert sprinter Timothy Dupont zich enorm: een Viviani is hem te snel af

Timothy Dupont weert zich enorm, als een duivel in een wijwatervat. Dat heeft hem al een zege en een derde plaats opgeleverd in de Tour of Qinghai Lake. Deze keer is het een tweede plaats geworden.

De Chinese rittenkoers was inmiddels al toe aan zijn zesde etappe en die ging van Qilian naar Xihaizhen. Het peloton moest onderweg 205,95 kilometer afleggen. Daarvan liepen er in het begin van de etappe een heel deel bergop. Een lange klim bracht de renners tot meer dan 4000 meter boven de zeespiegel. Dat betekende nog niet dat het een bergrit was, want het verdere verloop van de rit werd op een lager plateau ten opzichte van de zeespiegel gereden. In de absolute slotkilometers kon de kopgroep zelfs nog teruggegrepen worden, waardoor de sprinters alsnog hun kans kregen. BROER VAN Ook Timothy Dupont had blijkbaar nog wel iets in de benen zitten. De rappe man van Tarteletto-Isorex ging vol zijn kans, maar werd nipt verslagen door Attilio Viviani. De Italiaan van Corratec-Selle Italia is de jongere broer van Elia Viviani. De derde plek was voor zijn landgenoot Zanoncello. De Colombiaan Paredes blijft aan de leiding.