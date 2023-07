Zien Jonas Vingegaard en Jumbo-Visma de bui al hangen? "Een typische Pogacar-dag"

De 13e rit in de Tour de France trekt naar de Grand Colombier. Wellicht krijgen we opnieuw een strijd tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Bij Jumbo-Visma kijken ze wat op tegenover de rit.

Voor de 13e rit in de Tour de France gaat het peloton naar de Jura. De aankomst ligt op de Grand Colombier en is 17,4 km lang aan een gemiddelde van 7,1%. Ook zijn er stroken van 12%.

"Eerst is er een lang vlak stuk", aldus Merijn Zeeman, sportief manager bij Jumbo-Visma, bij Het Laatste Nieuws. "En dan is er een explosieve aanval. Het is een typische Pogacar-dag en het zal voor ons verdedigen worden."

Bij Jumbo-Visma vrezen ze met andere woorden de rit. Jonas Vingegaard heeft nochtans 17 seconden voorsprong op Tadej Pogacar, maar voor het Nederlandse team is Pogacar de favoriet.

Voor die stelling steunen ze ook op de rit naar de Grand Colombier in 2020. Toen bepaalde Jumbo-Visma het tempo en Pogacar volgde in het wiel. In de slotkilometer maakte Pogacar het af en klopte hij zijn landgenoot Primoz Roglic.