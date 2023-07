📷 Massale val in de Tour de France leidt tot chaos en neutralisatie: Belgische smaakmaker en klassementsrenners betrokken

Antonio Pedrero was het zwaarste slachtoffer en moest door een ziekenwagen worden afgevoerd. Ook Adrien Petit van Intermarché-Circus-Wanty bleef lang liggen, maar de bloeding aan zijn been werd gestelpt en hij kon weer verder.

Maxim Van Gils, in de rit eerder 2e en voor de val opnieuw bedrijvig, was ook een van de slachtoffers, maar kon ondanks schaafwonden verder. Ook Frederik Frison moest geholpen worden, maar ook hij kon verder.

Ook waren er enkele klassementsrenners betrokken. Jai Hindley had enkele verwondingen en ook Tom Pidcock had assistentie nodig. Louis Meintjes had dan weer minder geluk. Hij liep een gebroken sleutelbeen op en zo verdween de nummer 13 uit de Tour.

Jonas Vingegaard werd opgehouden, maar kon rechtblijven en meteen zijn tocht verderzetten. Tadej Pogacar ondervond geen last van de val. Die gebeurde net na hem.

💥Huge crash at the back of the peloton. The race is neutralized



💥Grosse chute à l'arrière du peloton. La course est neutralisée#TDF2023 pic.twitter.com/nVWVUga0N9