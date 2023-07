Patrick Lefevere is duidelijk: "Ik weiger me erbij neer te leggen"

Het zit de ploeg van Patrick Lefevere niet mee in deze Tour. Maar toch verdedigt hij ze nog eens.

Fabio Jakobsen is naar huis en het draait niet bij Julian Alaphilippe. Het zou de voorbode kunnen zijn voor een uithaal van Patrick Lefevere naar zijn renners, maar dat doet hij dus niet. Zeker niet omdat ze er alles aan doen.

Fabio Jakobsen viel in de vierde etappe en daarna herstelde hij niet van zijn blessures. In samenspraak met de ploeg is dan maar beslist om af te stappen en zich niet helemaal uit te wringen.

Ook bij Julian Alaphilippe draait het niet zoals het hoort. "Wij zijn allemaal ontgoocheld, maar Julian zelf nog het meest van allemaal. Ik kan hem in se ook niks kwalijk nemen", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Meer dan enkel Evenepoel

Het zorgt ervoor dat er een perceptie ontstaat dat de ploeg alleen kan winnen met Remco Evenepoel. "Ik weiger mij erbij neer te leggen dat achter hem de groote leegte gaapt", zegt Lefevere daarop. Met Merlier heeft de ploeg nog een topsprinter en in de Tour kunnen ook Lampaert en Asgreen nu hun kans gaan.