Tadej Pogacar onthult het doel achter de vreemde ploegtactiek bij UAE Team Emirates

Tadej Pogacar is er opnieuw niet in geslaagd om de tijd terug te pakken op Jonas Vingegaard. Maar de Sloveen blijft hoopvol.

Tadej Pogacar probeerde in de slotkilometer twee keer van Jonas Vingegaard af te geraken. Maar dat lukte niet en zo staat Pogacar nog altijd 10 seconden in het krijt bij de Deen. Zo gaan ze ook de slotweek in.

"We wilden op de laatste klim de koers hard maken, maar ik voelde meteen dat Jonas super goed is. Ik wist dat ik hem niet kon lossen, daarvoor was de klim misschien niet lastig genoeg. Daarom moesten we tactisch wat improviseren", zei Pogacar achteraf.

Vreemde ploegtactiek UAE

Pogacar liet op zo'n 2 kilometer van de meet het gat vallen op zijn ploegmaat Adam Yates. "Adam was ook super goed en hij kon wat seconden pakken, wat voor onze ploeg een goede situatie is, omdat hij dichtbij het podium komt."

De Brit kon ook nog rekenen op vluchter Marc Soler en kon zo tijd terugpakken op zijn concurrente voor plek drie. Yates staat nu op 19 seconden van de nummer drie, de Spanjaard Carlos Rodriguez.