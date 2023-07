Veelvraat Kool geeft forfait voor laatste etappe, eindzege Brand niet meer in gevaar in Baloise Ladies Tour

De laatste etappe in de Baloise Ladies Tour is een prooi geworden voor de Servische Jelana Eric. De eindwinst was voor de Nederlandse Lucinda Brand.

De Nederlandse Charlotte Kool had al vier ritten gewonnen in de Baloise Ladies Tour, maar moest zaterdag in de tijdrit al haar koppositie afstaan aan haar landgenote Lucinda Brand. Zondagochtend kwam er echter nog meer slecht nieuws.

De Nederlandse werd zaterdagnacht ziek en kwam niet meer aan de start van de laatste etappe. De eindzege was echter al moeilijk geweest, haar achterstand op Brand was al 1'05". Haar eindzege kwam nooit meer in gevaar.

De slotrit met start en finish in Deinze was voor de Servische Jelena Eric. Zij bleef met enkele vluchtsters net uit de greep van het peloton. De Nederlandse De Vries werd tweede, Arzuffi derde en eindwinnaar Brand werd vierde.

