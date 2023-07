'Arnaud De Lie heeft een beslissing genomen over zijn toekomst bij Lotto Dstny'

Het verlengen van het contract van Arnaud De Lie (21) is een van de topprioriteiten bij Lotto Dstny. En er lijkt nu een beslissing genomen te zijn.

De Lie is het absolute goudhaantje van Lotto Dstny waar ze de komende jaren op willen bouwen. Het probleem voor de ploeg is echter dat het contract van De Lie eind 2024 afloopt. Of dat was het probleem.

Volgens Het Laatste Nieuws hebben de twee partijen een akkoord over een verlengd verblijf van de jonge Waal. De Lie zou zijn contract namelijk met zo'n twee jaar hebben verlengd, tot eind 2026 dus.

Dat zou bijzonder goed nieuws zijn voor de ploeg, want De Lie is een belangrijke factor voor de ploeg in de strijd om vanaf 2026 weer de status van WorldTour-ploeg te verkrijgen. De Lie grote puntenpakker bij de ploeg en dus erg belangrijk in die strijd.

Druk najaar

De Ronde van Wallonië (22-26 juli) is de eerstvolgende wedstrijd van De Lie. Daarna staan nog La Polynormande (13/8), de Renewi Tour (23-27/8), de Canadese GP’s van Quebec (8/9) en Montreal (10/9) en het EK op de VAM-berg in Nederland (24/9). De Vuelta rijdt De Lie niet.