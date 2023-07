Grote baas van INEOS Grenadiers antwoordt bijzonder duidelijk op geruchten over transfer van Remco Evenepoel

Het gerucht over een overgang van Remco Evenepoel naar INEOS Grenadiers lijkt iedere week wel weer terug te keren. Maar een transfer lijkt nog niet voor meteen.

Het was de podcast RadioCycling dat het gerucht over een overgang van Evenepoel naar INEOS Grenadiers opnieuw leven inblies. Evenepoel zou volgens hen ontevreden zijn over zijn salaris en de sterkte van de ploeg om volgend jaar naar de Tour te trekken.

De entourage van Evenepoel zou vorige herfst al gehad hebben met INEOS Grenadiers over een mogelijke overgang. RadioCycling vroeg het dan maar aan Dave Brailsford, de 'Team Principal' van INEOS.

Contract niet afkopen

"Natuurlijk is hij een goeie renner, maar op dit moment ligt hij onder contract bij een andere ploeg." Evenepoel heeft namelijk nog een contract tot eind 2026 bij Soudal Quick-Step. Maar er zou ook de optie zijn om het contract van Evenepoel en de hele ploeg af te kopen.

Maar ook die optie schuift Brailsford van tafel. "Die mag je vergeten. Ik kan categoriek stellen dat dit niet waar is." Evenepoel lijkt dus gewoon bij de ploeg van Patrick Lefevere te blijven.