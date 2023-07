Jumbo-Visma likt wonden na valpartijen Van Hooydonck en Kuss en neemt ook juridische stappen

Jumbo-Visma moest zondag zijn wonden likken na enkele valpartijen. De Nederlandse ploeg wil het daarbij ook niet laten.

Nathan Van Hooydonck en Sepp Kuss kwamen zondag door contact met een toeschouwer ten val. De twee konden verder, maar Jumbo-Visma gaat toch klacht indienen tegen de persoon, die intussen geïdentificeerd werd.

"Ik denk dat we dat verplicht zijn aan de renners die op de grond lagen. Niet alleen die van ons, maar ook van andere teams", zegt ploegbaas Richard Plugge bij NOS. Ploegleider Arthur van Dongen gaf bij NPO Radio 1 nog meer uitleg.

"We gaan zeker proberen de onkosten proberen te verhalen op die persoon." Volgens Van Dongen is de materiële schade "enorm groot." "De jongens zijn behoorlijk gehavend. Veel kneuzingen, schaafwonden. Zeker in de laatste week gaat dat wel doorwegen."

Het is niet de eerste keer dat iemand vervolgd wordt voor het veroorzaken van een val. De vrouw die met haar 'Opi & Omi'-bordje onder meer Tony Martin ten val bracht, moest toen een boete van 1200 euro betalen.