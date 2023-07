'Patrick Lefevere wil uitpakken met renner uit top vijftien van de Tour als versterking voor Evenepoel'

Patrick Lefevere zoekt naarstig naar versterking voor zijn klimploeg rond Remco Evenepoel. Een Spanjaard uit de Tour komt daarbij in beeld.

Remco Evenepoel wil volgend jaar zijn debuut maken in de Tour, maar dan moet de klimtrein van de wereldkampioen nog wat sterker worden. Maar die knechten zijn duur en veel zijn er niet op de markt.

Patrick Lefevere zei onlangs dat hij aan het onderhandelen was met één of twee renners die top tien of top vijftien rijden in deze Tour. Enkel Louis Meintjes, die intussen opgaf en wellicht blijft bij Intermarché-Circus-Wanty en Mikel Landa, vallen daaronder en zijn ook einde contract.

Geschikt als helper?

Landa kwam met ambities naar de Tour, maar staat op de tweede rustdag al op meer dan 20 minuten van Vingegaard en Pogacar op plek 14. Volgens HLN zou Lefevere tijdens deze Tour wel gesprekken gevoerd hebben met het management van Landa, die einde contract is bij Bahrain Victorious.

Maar het is maar de vraag of Landa zich kan schikken in een rol van helper. De Spanjaard eindigde dit jaar als zevende in Tirreno-Adriatico en tweede in de Ronde van het Baskenland. Vorig jaar werd Landa nog derde in de Giro.