Pijnlijk: de onmacht van Soudal Quick-Step in de Tour wordt nog maar eens duidelijk

Soudal Quick-Step zag zijn kopman Fabio Jakobsen opgeven in de Tour en moet in de laatste week zonder hem op zoek naar een etappezege. Dat wordt niet makkelijk met de bergetappes en de sprints die er nog aankomen.

Want ook die andere kopman, Julian Alaphilippe, blijft op de dool. De Fransman reed zondag een hele tijd doelloos 30 seconden voor 30 andere vluchters uit met Lutsenko, terwijl de vlucht meer dan 8 minuten voorsprong had. Alaphilippe moest vooraan dan ook snel lossen.

Qua prijzengeld doet de ploeg het eigenlijk nog slechter dan in de eerste week. Slechts 940 euro haalde de ploeg binnen en met in totaal 4540 euro staan ze nog altijd troosteloos laatste in dat klassement.

Alpecin-Deceuninck blijft dankzij een nieuwe ritzege van Philipsen en een reeks groene truien de ploeg met het meeste prijzengeld in deze Tour. UAE Team Emirates en Jumbo-Visma zijn nog altijd nummer twee en drie.

Prize money standings after the second week, once again pro cyclists are salaried so cash prizes are the cherry on top, not the cake. Instead the numbers can be a proxy for activity/visibility during the race so far... pic.twitter.com/c07uLGeLm3