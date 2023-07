'Remco Evenepoel twijfelt aan toekomst bij Soudal Quick-Step, deze teams willen hem binnenhalen'

Een week geleden nog maar moest Patrick Lefevere nog ontkennen dat hij zijn ploeg Soudal Quick-Step wilde verkopen, of er duikt alweer een nieuw gerucht. Deze keer gaat het alweer over een mogelijk vertrek van Remco Evenepoel.

RadioCycling meldt het volgende: "Remco is ontevreden over de weg die de ploeg inslaat en twijfelt of de ploeg hem goed genoeg kan ondersteunen richting zijn ambitie: het winnen van de Tour in 2024."

De entourage van Evenepoel zou al contact hebben opgenomen met andere teams omdat het zich zorgen maakt over de financiële slagkracht van de ploeg. Evenepoel zou na zijn bonussen ook 'slechts' 4 miljoen euro verdienen, terwijl Pogacar op zo'n 7 miljoen euro uitkomt.

INEOS Grenadiers is volgens RadioCycling de duidelijke favoriet om Evenepoel binnen te halen en er zou vorige herfst contact zijn geweest. Ook Israel-Premier Tech zou een optie zijn, door de nauwe relaties tussen het kamp Evenepoel en de stafleden van die ploeg.

Evenepoel ligt echter nog tot eind 2026 vast bij Soudal Quick-Step en er is geen clausule in zijn contract om dat af te kopen. Evenepoel heeft ook elke eurocent die hij moest krijgen van Lefevere, al gekregen. Ook daar is geen grond om onder zijn contract uit te komen.

