Gaat Van Aert voluit of niet in de tijdrit? Serge Pauwels ziet stevig nadeel voor hem

Gaat Wout van Aert meestrijden voor de overwinning in de tijdrit in de Tour? Serge Pauwels schat in.

Wout van Aert won vorig jaar de laatste tijdrit in de Tour, maar dat was op een ander parcours met ook heel wat minder hoogtemeters. En vorig jaar was de tijdrit op de voorlaatste dag, nu volgen er nog een aantal etappes.

Vooral de etappe van woensdag over de Col de la Loze, met meer dan 5000 hoogtemeters, wordt erg lastig. Voor Van Aert ligt er daar wellicht ook weer een belangrijke rol voor zijn kopman Jonas Vingegaard. Maar er is ook het WK tijdrijden. Voor Van Aert is dit de laatste test voor dat WK in Glasgow.

Serge Pauwels verkende het parcours van de tijdrit in de Tour en schat in of Van Aert wel een kans maakt. "Het is op de limiet, maar je hebt in het midden van deze tijdrit wel een lang vlak stuk. Het is dus een beetje evenredig verdeeld, maar de stroken bergop wegen uiteindelijk zwaarder door", zegt Serge Pauwels bij Sporza.