Is het record van Eddy Merckx toch mogelijk? 'Verlenging Mark Cavendish dichtbij en mogelijk Belgische versterking'

Gaat Mark Cavendish dan toch nog een jaar door? Hij zou dicht bij een contractverlenging staan. Ook zou Astana aan versterking werken. Onder meer Jordi Meeus wordt genoemd.

Tijdens de Giro d'Italia kondigde Mark Cavendish zijn afscheid aan. Hij had nog een groot doel: het meeste aantal ritzeges pakken en zo Eddy Merckx achter zich laten. Momenteel hebben ze er elk 34 en na zijn ritzege in de Giro nam het geloof toe.

Ook tijdens de Tour werd dat geloof groter. Zo werd hij in de rit naar Bordeaux 2e en werd Cavendish pas in de laatste 50 meter door Jasper Philipsen geremonteerd. Maar in de volgende rit kwam er een serieuze domper. Cavendish kwam ten val en brak daarbij zijn sleutelbeen.

Zo kwam er voor de Brit een abrupt einde in zijn zoektocht naar het record, maar al snel luidden er stemmen op dat Cavendish toch nog zou doorgaan. Teambaas Alexander Vinokourov gaf dat al aan bij L'Equipe en ondertussen meldde het Italiaanse Tuttobiciweb dat Cavendish en Astana dichtbij een contractverlenging van een jaar zouden staan.

JORDI MEEUS

Nog volgens dat Italiaanse medium zou Astana werk maken van versterking in de sprint. Ze zouden in Max Kanter en Jordi Meeus interesse hebben. Kanter is einde contract bij Movistar, terwijl de Belg nog een jaar aan BORA-hansgrohe gebonden is. Mogelijk zouden zij kunnen helpen in de zoektocht naar het record.