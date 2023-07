Johan Bruyneel erg scherp over mogelijke contractperikelen van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step

RadioCycling kwam maandag met het nieuws dat Remco Evenepoel en zijn entourage niet meer tevreden zouden zijn bij Soudal Quick-Step. De wereldkampioen zou onder meer twijfelen aan de sterkte van de ploeg voor de Tour van volgend jaar.

Er zou echter ook twijfel zijn over het financiële plaatje bij de Belgische ploeg. Zo zou Evenepoel in tegenstelling tot andere wereldtoppers zoals Pogacar een flink stuk minder verdienen als basisloon.

Met bonussen zou Evenepoel rond de 4 miljoen euro zitten, terwijl Pogacar zo'n 7 miljoen euro met bonussen zou verdienen. Maar Evenepoel heeft nog een contract tot eind 2026 en kan dus moeilijk naar een andere ploeg trekken.

Johan Bruyneel snapt er niets van. "Ze hebben een overeenkomst getekend tot het einde van 2026 + bonussen. Hoe komt het dat ze allemaal contracten willen van 3 tot 4 jaar en dan na 1 of 2 jaar beginnen kijken naar andere ploegen."

"Als je denkt dat je beter kan doen in de toekomst, teken dan een contract van 1 jaar en dan ben je elk jaar vrij om te kiezen", is de mening van Bruyneel duidelijk.

In my opinion, there’s nothing 2 manage. They signed an agreement till end of 2026 + bonuses. Why is it that they all want 3/4 year deals & then start 2 shop around after year 1/2?

If u think u can do better in the future, then sign 1 year deals & be a free agent every season. https://t.co/kvvX0pUeo1