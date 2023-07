Stevige concurrentie voor Evenepoel, Van Aert en Philipsen op het WK? "Hij wordt hier elke dag beter"

België trekt met een stevige selectie naar het WK in Glasgow, maar wat met de concurrentie. WK-ganger Jasper Stuyven zag in de Tour de France enkele interessante namen.

Jasper Stuyven is een van de renners in de Belgische selectie voor het WK. Hij zal vooral een ondersteunende rol krijgen en in dienst van Remco Evenepoel, Wout Van Aert en Jasper Philipsen rijden. "Ze kunnen alle drie vlot en winnen en dan is het leuk om voor hen te rijden", vertelde Stuyven aan Sporza.

"In deze ploeg kun je steeds voor een hoger doel werken", ging Stuyven verder. Maar zullen de 3 kopmannen geen problemen voor de tactiek geven? "We zullen uiteraard afspraken maken en die naleven. Daarover zie ik geen problemen", aldus Stuyven.

Stuyven is momenteel in de Tour de France en ziet daar potentiële wereldkampioenen aan het werk: "Matej Mohoric zie je hier beter en beter worden, net als Alberto Bettiol. En van Christophe Laporte zal het ook opletten zijn."