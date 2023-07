Tourbaas Prudhomme over bijzonder moment met Mathieu van der Poel: "Heel emotioneel"

Mathieu van der Poel hielp Jasper Philipsen aan drie ritzeges in de Tour. Op persoonlijk vlak was het nog geen echt succes voor de Nederlander, maar toch was er ook een bijzonder moment voor hem.

Zo begon de negende etappe van de Tour in Saint-Léonard-de-Noblat, de gemeente waar zijn grootvader Raymond Poulidor bijna zijn hele leven woonde. Voor de etappe ontving Van der Poel een fiets van zijn overleden grootvader. Van der Poel kreeg het bijzonder moeilijk op dat moment en kwam niet meer uit zijn woorden. Ook voor Tourbaas Christian Prudhomme was het een bijzonder moment. "Het was heel emotioneel", zei Prudhomme bij Het Nieuwsblad. "Op zulke momenten merk je dat hij populairder is dan de Franse wielerhelden Julian Alaphilippe en Thibaut Pinot bij elkaar", zei de Tourbaas nog, die bijzonder stil werd tijdens het moment.