De bergrit te veel: Wout van Aert en Jasper Philipsen moeten voortaan met één rappe man minder rekening houden

Jasper Philipsen en Wout van Aert gaan in principe zelf nog kansen krijgen. Eén rappe man in het bijzonder zal hen daarbij niets meer in de weg leggen.

De laatste dagen stond alles in het teken van het klassement, maar af en toe komt het peloton ook nog op ander terrein in deze Tour de France. Donderdag komt er al een eerste halve sprintkans aan. Jasper Philipsen en Wout van Aert zullen die etappe zeker aangeduid hebben. Wie er niet meer bij zal zijn in de achttiende Tourrit, is Phil Bauhaus.

De sprinter van Bahrein Victorious reed in de koninginnenrit al snel achter het peloton. Dat was al een veeg teken. Na 60 kilometer besloot de Duitser dan maar om uit koers te stappen: het halen van de tijdslimiet ging voor hem een schier onmogelijke opdracht worden. Bauhaus werd in deze Tour een keer tweede en twee keer derde.

© photonews

Na de eerdere exits van Ewan en Jakobsen dus ook Bauhaus uit de Tour. Het kransje sprinters wordt steeds kleiner. Al zal Philipsen de opgave van Bauhaus misschien wel een beetje spjitig vinden. De viervoudig ritwinnaar van dit jaar won in zijn carrière al geregeld wanneer Bauhaus tweede werd. Er zullen nu anderen geklopt moeten worden.