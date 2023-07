Eén moment doet echt bij iedereen wenkbrauwen fronsen: "Als je ziet hoe vlot Wout van Aert in beugel naar boven rijdt"

Er is één moment waar achteraf iedereen het over moest hebben. In tegenstelling tot wat Van Aert, Vingegaard en anderen deden, wisselde Pogacar voor de laatste klim in de tijdrit van fiets.

De algemene teneur in de wielerwereld is dat dat een slechte zet was. "Als je ziet hoe vlot Wout van Aert in de beugel naar boven rijdt, dan moet een topper als Pogacar dat ook kunnen", zegt Laura Verdonschot in Vive le Vélo. "Pogacar zal aangevoeld hebben dat dat voor hem beter is." Tom Dumoulin vond het een zeer discutabele beslissing. "Ook het moment tot je stopt gaat alle snelheid eruit en daarna moet je weer op snelheid komen. Het ontbreekt je dan aan ritme. In de kilometers vooraf zit je met stress, de mecanicien zit met stress." Fietswissel bleek niet de juiste keuze Allemaal factoren om het niet te doen. "Als het een klim als La Planche des Belles Filles was geweest, dan hadden de echte tijdrijders ook van fiets gewisseld. Küng heeft het ook gedaan en verliest een minuut op Pedersen. Het bleek niet de juiste keuze. Ik heb geen enkele renner het er echt uit zien halen op zijn wegfiets." Ze moeten dat bij UAE toch ook gezien hebben. Hadden ze dan hun plan niet nog kunnen wijzigen onderweg? "Als je echt vertrouwt op je eigen standpunt, is dat moeilijk", denkt Verdonschot. "Er zal wel één of andere reden geweest zijn waarom Pogacar toch graag wilde wisselen", veronderstelt Dumoulin.