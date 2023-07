Het hoge woord is eruit: was dit de beste tijdrit ooit? Een echte specialist vindt van wél: "Dit was tijdritporno"

Hebben we naar een stukje geschiedenis zitten kijken? Was dit de beste tijdrit ooit? Een specialist ter zake neemt die stelling alvast in.

Wie beter om in te schatten hoe straf de prestatie van Jonas Vingegaard in de klimtijdrit was dan Tom Dumoulin? Die pakte tijdens zijn actieve carrière ook wel eens uit met een huzarenstukje op de tijdritfiets. "Dit was volgens mij de beste tijdrit die ooit gereden is in het wielrennen", zegt de Nederlander in Vive le Vélo over de Tour-tijdrit.

© photonews

Grote woorden. De woorden van lof voor Jonas Vingegaard kunnen dan ook niet achterwege blijven. Dumoulin omschrijft het op een aparte manier. "Als je ziet hoe hij de afdaling reed, hoe hij zijn bekken gebruikt... Dit was tijdritporno. Fantastisch om te zien."

Vingegaard deelde zo een ware mokerslag uit aan Pogacar in de strijd om de gele trui. "Hij heeft heel veel tijd gepakt. Bergop zal zijn vermogen ongelooflijk geweest zijn. Ik schat zijn afdaling zeker even hoog in. Het bochtenwerk was subliem."