Ondanks enorme sterkte huidige Tour-protagonisten gelooft ex-Girowinnaar in Evenepoel: "Hij moet het nog laten zien"

Het is wel enorm sterk wat de huidige Tour-protagonisten uit hun benen schudden. Kan Evenepoel hen ooit verslaan? Dat is toch waar wielerminnend België op hoopt.

"Tegen dit niveau van Vingegaard en Pogacar was Evenepoel met een gebrekkige voorbereiding wellicht te kort gekomen", geeft Tom Dumoulin aan in Vive le Vélo. Evenepoel heeft uiteraard nog heel wat jaren voor zich. "Of hij in de toekomst dat niveau kan halen? Waarom niet? We gaan het sowieso zien."

© photonews

Dumoulin blijft dus volop geloven in het kunnen van Remco Evenepoel. "Hij heeft ook al in wedstrijden alles kapot gereden. Op het WK van vorig jaar was er niets tegen hem te doen. Pogacar kon hem toen ook niet volgen", merkt de voormalige Girowinnaar op.

Het grootste wielercircus ter wereld is wel nog iets anders. "Remco moet het eerst nog laten zien in de Tour. Hij heeft het al laten zien in de Vuelta, maar komt daar niet uit tegen mannen die zo in vorm steken als in de Tour. In de Tour heeft hij het nog niet laten zien, maar dat is ook niet zo gek, want hij is er nog niet geweest."