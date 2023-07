Patrick Lefevere spreekt klare taal over nieuw gerucht rond financiën voor Evenepoel: "Ik ben niemand één euro schuldig"

Patrick Lefevere heeft recent al heel wat lastige vragen rond de toekomst van Remco Evenepoel moeten beantwoorden, met INEOS dat op vinkentouw ligt om de wereldkampioen te strikken. Er doen ook nog andere verhalen rond Evenepoel de ronde.

Vooral Radio Cycling heeft hierover bericht. Het gaat dan over of ze bij Soudal Quick-Step wel een voldoende sterke ploeg rond Evenepoel kunnen bouwen. Een andere piste is dat de Vueltawinnaar van 2022 niet tevreden zou zijn met zijn salaris en dat bonussen voor 2022 aan hem niet uitbetaald zouden zijn.

In zijn laatste podcast meldt Radio Cycling wel dat de geruchten over die bonussen niet kloppen en Lefevere benadrukt dat ook. "Ten eerste, het zijn je zaken niet. Ten tweede: ik ben niemand, niet één iemand ter wereld, één euro schuldig. Alles is betaald."

"We moeten bonussen niet eens uitbetalen voor 31 december", gaat Lefevere verder. "We betalen altijd bonussen uit op 30 juni en 30 november. Misschien moet je andere ploegen bevragen over niet betaalde bonussen, maar mij niet. Er zijn stafleden waar ik al 15-20 jaar mee werk. Iedereen is steeds betaald geweest."