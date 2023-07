Wout van Aert zegt nu al toe voor natourcriterium, slechts één zaak kan hem daar weghouden: "Hem dan feliciteren"

Wout van Aert werkte vorig jaar wel wat natourcriteriums in de groene trui af. Het zal dit jaar zonder groen zijn, maar Van Aert tekent in principe wel present in Herentals.

De organisatie van het criterium in Herentals heeft de deelname van Van Aert aangekondigd. Het is uiteraard geen toeval dat de man die zoveel betekent voor Jumbo-Visma er daar weer bij is: Herentals is zijn thuisstad. Bovendien won Van Aert daar vorig jaar. PUBLIEKSLIEVELING "We kunnen ons geen betere publiekslieveling voorstellen", tekenen ze bij VRT NWS op bij monde van de organisatie. Er is wel nog licht voorbehoud: als zijn tweede kindje nog voor het criterium geboren zou worden, dan past Wout van Aert alsnog. "Maar als dat gebeurt, dan zal Herentals hem, Sarah én broertje Georges ongetwijfeld massaal feliciteren met dat heuglijke nieuws", klinkt het.