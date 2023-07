Zou Remco Evenepoel dit waanzinnige niveau wel aankunnen? "Pogacar en Vingegaard nog van een ander kaliber"

Het is waanzinnig welk niveau Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard halen. Remco Evenepoel is de grote Belgische Tour-hoop, maar zou hij met deze kanjers kunnen wedijveren?

Deze vraag werd gesteld in Vive le Vélo en Laura Verdonschot ging er als eerste op in. Evenepoel heeft uiteraard al de Vuelta gewonnen, maar daar waren het toch andere tegenstanders. "Pogacar en Vingegaard zijn nog van een ander kaliber", stelt de veldrijdster.

Een strijd met Roglic in de Ronde van Italië tot het einde had ons al een stuk wijzer kunnen maken. "De Giro had een mooie waardemeter kunnen zijn, maar toen is hij dan ziek geworden. Remco heeft wel alles om het te maken."

STERKE PLOEG BELANGRIJK

Om hem aan Tourwinst te helpen, ligt er volgens haar bij Soudal Quick-Step nog wat werk op de plank. "Ik denk dat het ook belangrijk is om een goeie ploeg in dienst te hebben. Veel hangt af van hoe sterk de ploeg is. Het is niet enkel Remco, maar ook de ploeg die belangrijk gaat zijn."